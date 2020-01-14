Более 50 000 человек посетили новогодние мероприятия в Пскове. Об этом на прошедшей пресс- конференции, посвященной итогам новогодних каникул, рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

По его словам, за время праздников в городе прошло более 100 культурно -массовых мероприятий, их посетили более 50 000 человек.

- Была организована новогодняя ярмарка, - отметил он. - Сказать, что хорошо организована - не скажу.

Он также отметил, что начальник отдела потребительского рынка и услуг Пскова Андрей Сукманов покинул свой пост.

- Сейчас ищем нового руководителя. Как раз одной из задач отдела будет организация хороших ярмарок, - отметил Братчиков.

По словам главы администрации Пскова, отсутствие снега не повлияло на проведение мероприятий, хотя гостей на уличных представлениях было меньше обычного. Этот факт Александр Братчиков связал с отсутствием новогоднего настроения.