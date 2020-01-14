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Экономика / Деньги

Глава Счетной палаты: Из федерального бюджета ежегодно воруют около 2-3 млрд рублей

14 января 2020 года, 10:50

Из федерального бюджета ежегодно воруют около 2-3 миллиардов рублей, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

По его словам, объем финансовых нарушений исчисляется сотнями миллиардов рублей. Только в прошлом году таких нарушений было выявлено на 804 миллиарда рублей. Треть из них – бухгалтерские нарушения, которые исправляются во время проверок. Еще треть – нарушения процедуры закупок.

По словам Кудрина, ущерб от коррупции в России измеряется триллионами рублей. Для борьбы с ней он предлагает предоставить Счетной палате дополнительные полномочия. 

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