Глава Счетной палаты: Из федерального бюджета ежегодно воруют около 2-3 млрд рублей

Из федерального бюджета ежегодно воруют около 2-3 миллиардов рублей, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

По его словам, объем финансовых нарушений исчисляется сотнями миллиардов рублей. Только в прошлом году таких нарушений было выявлено на 804 миллиарда рублей. Треть из них – бухгалтерские нарушения, которые исправляются во время проверок. Еще треть – нарушения процедуры закупок.

По словам Кудрина, ущерб от коррупции в России измеряется триллионами рублей. Для борьбы с ней он предлагает предоставить Счетной палате дополнительные полномочия.