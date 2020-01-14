В Невеле грузчик обокрал магазин, в котором работал

13 января заведующая местным магазином в Невеле заявила в полицию, что из помещения магазина исчезли деньги в размере 50 000 рублей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже подозревается 31-летний грузчик данного магазина. Мужчина уже был ранее судим за кражу, по факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении других краж на территории региона.

Так, в Острове в январе из двух гаражей пропали циркулярная пила, «болгарка», дрель, инструменты и другое имущество. В общей сложности ущерб составил 25 000 рублей. Злоумышленник, которым оказался 18-летний пскович, проникал в гаражи отжимая ворота и срывая замки. Похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела. Идет следствие.