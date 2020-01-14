Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ отбирает псковичей для поступления в вузы

Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления на обучение в образовательные организации высшего образования в 2020 году, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Отбор проходит в следующие вузы:

Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации;

Воронежский институт МВД России по следующим специальностям: «Специальные радиотехнические системы» (очная), «Правоохранительная деятельность» (очная) и «Радиотехника» (заочная).

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