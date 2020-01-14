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Недвижимость / Строительство

В Псковской области перевыполнили план по строительству жилья

14 января 2020 года, 09:31

В 2019 году жилья возвели столько, сколько в планах было возвести в 2020 году. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации со ссылкой на региональный комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, плановый показатель на 2019 год составлял 225 тыс кв метров, а построить удалось более 253 тыс кв метров.

Большая часть - около 150 тыс кв метров - индивидуальные жилые дома, возведенные жителями региона.

Рост жилищного строительства в регионе отмечается последние несколько лет. 2018 году было построено более 233 тыс кв метров, в 2017 году - чуть больше 200 тыс кв метров.

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