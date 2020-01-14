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Общество

Полисы ОСАГО будут оформлять на новых бланках

14 января 2020 года, 09:15

С нового года больше не будут выпускать бланки старой серии («РРР»), поэтому страховщики будут оформлять полисы ОСАГО на новых бланках серий «ННН» и «РРР», сообщают РИА новости.

Бланки новой серий «РРР» «Гознак» начал отгружать в последних числах декабря прошлого года, образец есть на сайте Российского союза автостраховщиков. Там же можно найти и бланки серий - «ККК» и «МММ».

Бланки новой серии «ННН», как и в случае с серией «ККК», будут иметь оборотную сторону для информации о дополнительных договорах страхования. Когда появится нормативный акт ЦБ, регламентирующий заключение договоров добровольного страхования на оборотной стороне полиса ОСАГО, то для этого можно будет использовать бланки серии «ННН». Новая серия «РРР» и старая серия «МММ» такую опцию не предусматривают.

Бланки старых серий - «ККК» и «МММ» будут использоваться до 1 апреля 2020 года.

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