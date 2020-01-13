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Происшествия / ДТП

В Псковской области полиция возбудила уголовное дело по факту наезда Лексуса на двух пешеходов

13 января 2020 года, 17:51

По факту наезда автомобиля «Lexus» на двух пешеходов полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, что сегодня, 13 января, в больнице скончался 59-летний водитель, который остановился на месте аварии у деревни Стяглы Псковского района, чтобы помочь пострадавшим. Он и еще один мужчина, 60-летний пешеход, спешили на помощь к месту аварии, но на проезжей части их сбил автомобиль «Lexus».

В Псковской области полиция возбудила уголовное дело по факту наезда Лексуса на двух пешеходов
По факту наезда на пешеходов полиция возбудила уголовное дело.
Фото пресс-службы полиции региона.
В Псковской области полиция возбудила уголовное дело по факту наезда Лексуса на двух пешеходов
По факту наезда на пешеходов полиция возбудила уголовное дело.
Фото пресс-службы полиции региона.

По факту самой аварии, где погибло три человека, следователи ОМВД России по Псковскому району проводят проверку.

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