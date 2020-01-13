В Псковской области полиция возбудила уголовное дело по факту наезда Лексуса на двух пешеходов

По факту наезда автомобиля «Lexus» на двух пешеходов полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, что сегодня, 13 января, в больнице скончался 59-летний водитель, который остановился на месте аварии у деревни Стяглы Псковского района, чтобы помочь пострадавшим. Он и еще один мужчина, 60-летний пешеход, спешили на помощь к месту аварии, но на проезжей части их сбил автомобиль «Lexus».