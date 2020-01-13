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Общество

В Псковской области построят пять спортивных площадок для сдачи ГТО

13 января 2020 года, 17:14

В Псковской области в этом году будут открыты пять новых спортивных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в  Куньинском, Невельском, Гдовском, Локнянском и Себежском районах. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, соответствующее соглашение уже подписано между администрацией области и Министерством спорта РФ. Работы будут идти в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортивные объекты будут оборудованы тренажерами и установками для тренировки и тестирования ГТО. На оборудование для каждой площадки потратят более трех миллионов рублей, аукцион на закупку спортинвентаря будет объявлен в ближайшее время. А подготовку основания и монтаж оборудования проведут за счет муниципальных образований.

В Псковской области построят пять спортивных площадок для сдачи ГТО
В Псковской области построят пять спортивных площадок для сдачи ГТО.
Фото пресс-службы администрации области.

Новые спорткомплексы позволят большему числу активных жителей области заниматься физкультурой и совершенствовать свои спортивные достижения.

Напомним, с октября 2014 года Центр спортивной подготовки Псковской области стал региональным оператором по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В прошлом году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в области было открыто десять спортивных площадок для тренировки и сдачи норм ГТО — например, такой площадкой уже может похвастаться Псков и Печоры.

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