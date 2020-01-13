В Псковской области построят пять спортивных площадок для сдачи ГТО.

В Псковской области в этом году будут открыты пять новых спортивных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в Куньинском, Невельском, Гдовском, Локнянском и Себежском районах. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, соответствующее соглашение уже подписано между администрацией области и Министерством спорта РФ. Работы будут идти в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортивные объекты будут оборудованы тренажерами и установками для тренировки и тестирования ГТО. На оборудование для каждой площадки потратят более трех миллионов рублей, аукцион на закупку спортинвентаря будет объявлен в ближайшее время. А подготовку основания и монтаж оборудования проведут за счет муниципальных образований.