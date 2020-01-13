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Общество / Дети

162 школьника из России и Белоруссии обучат дискретной математике в Кампусе ПсковГУ

13 января 2020 года, 15:32

Тематическая смена проекта «Кампус» по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий стартовала в ПсковГУ 13 января и будет идти до 22 января. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ПсковГУ, в этом федеральном проекте будут участвовать 162 школьника из Пскова, Псковского района, Печорского района и Витебска (Беларусь). Они были победителями и участниками олимпиад и конкурсов по математике, информатике, физике.

162 школьника из России и Белоруссии обучат дискретной математике в Кампусе ПсковГУ
162 школьника из России и Белоруссии обучат дискретной математике в Кампусе ПсковГУ.
Фото пресс-службы ПсковГУ.

На смене школьникам расскажут о комбинаторных задачах, планировании, сложных сетях и искусственном интеллекте. Занятия будут вести лучшие преподаватели ПсковГУ и ФизТеха, например, спикером выступит математик и популяризатор науки из Московского физико-технического института Андрей Райгородский.

«Такой лагерь на территории Псковской области мы проводим впервые», - отметил председатель комитета по образованию области Александр Седунов. – Уверен, Кампус станет началом других научно-исследовательских молодёжных проектов».

Миссия кампуса - создание уникальной практико-ориентированной образовательной среды, направленной на подготовку будущих кадров.

162 школьника из России и Белоруссии обучат дискретной математике в Кампусе ПсковГУ
На смене школьникам расскажут о комбинаторных задачах, планировании, сложных сетях и искусственном интеллекте.
Фото пресс-службы ПсковГУ.

С начала января стартовали 11 смен Кампуса в девяти регионах России. Участниками школ Кампуса молодежных инноваций являются юные исследователи и изобретатели в возрасте от 12 до 17 лет и их родители по разным направлениям: цифровые технологии, энергетика, виртуальная реальность и так далее.  

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