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Происшествия / ДТП

В больнице скончался водитель, остановившийся в Псковском районе помочь пострадавшим в аварии

13 января 2020 года, 15:07

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в больнице скончался 59-летний водитель, который остановился на месте аварии у деревни Стяглы Псковского района, чтобы помочь пострадавшим.

Он и ещё один мужчина, 60-летний пешеход, спешили на помощь к месту аварии. Но на проезжей части их сбил автомобиль «Lexus». Оба были доставлены в больницу.

Напомним, что в страшной аварии у деревни Стяглы погибло три человека.  Автомобиль «Chery Tiggo» ехал со стороны Пскова и выехал на встречную полосу, где почти в лоб столкнулся с автомобилем «Renault». Известно, что погибшими в «Chery Tiggo» оказались 57-летний мужчина и 43-летняя женщина. Также стало известно, что за рулем «Renault» был 22-летний водитель.

В больнице скончался водитель, остановившийся в Псковском районе помочь пострадавшим в аварии
Водитель на "Лексусе" сбил двоих мужчин, которые спешили на помощь к пострадавшим.
Фото пресс-службы УМВД региона

По предварительным данным, авария произошла из-за обледенения трассы.

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