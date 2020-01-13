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Общество / Дети

В Псковской области собирают деньги на лечение малышки с опухолью в мозгу

13 января 2020 года, 14:36

Объявлен сбор средств для лечения Дарины Даниленко из Великих Лук. Информацию и реквизиты опубликовал благотворительный фонд «Святой Равноапостольной княгини Ольги» в группе в контакте.

В апреле прошлого года девочке поставили страшный диагноз — опухоль ствола головного мозга. Дарина жаловалась на головные боли и нарушение координации, компьютерная томография выявила новообразование. В мае был объявлен сбор средств на лечение, почти за два дня неравнодушные жители области собрали на лечение Дарины 2 миллиона 400 тысяч рублей. Всё было хорошо, благодаря лечению опухоль уменьшилась в два раза. Но сейчас опухоль снова начала расти, требуется дальнейшее лечение.

В Псковской области собирают деньги на лечение малышки с опухолью в мозгу
Опухоль в мозгу Дарины снова начала расти.
Фото Псковского агентства информации.

«На сегодняшний день Дарина чувствует себя не очень хорошо. Шаткая походка, пальчики на одной руке в сжатом состоянии, взгляд усталый, головные боли. Помогите семье победить рак!» - подписали обращение организаторы благотворительного фонда.

Перечисление на счёт фонда с пометкой «Даниленко»,

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99 

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