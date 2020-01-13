В Псковской области собирают деньги на лечение малышки с опухолью в мозгу

Объявлен сбор средств для лечения Дарины Даниленко из Великих Лук. Информацию и реквизиты опубликовал благотворительный фонд «Святой Равноапостольной княгини Ольги» в группе в контакте.

В апреле прошлого года девочке поставили страшный диагноз — опухоль ствола головного мозга. Дарина жаловалась на головные боли и нарушение координации, компьютерная томография выявила новообразование. В мае был объявлен сбор средств на лечение, почти за два дня неравнодушные жители области собрали на лечение Дарины 2 миллиона 400 тысяч рублей. Всё было хорошо, благодаря лечению опухоль уменьшилась в два раза. Но сейчас опухоль снова начала расти, требуется дальнейшее лечение.