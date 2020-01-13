Псковские спасатели рассказали, как правильно окунаться на Крещение

Однако прыгание в ледяную воду для неподготовленного человека может обернуться серьёзным заболеванием, так как это сильнейший стресс для организма. Поэтому к зимнему купанию лучше всего готовиться заранее, обливаясь холодной водой.

19 января православные христиане отметят один из великих праздников – Крещение Господне, или Святое Богоявление. По древней традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день многие верующие окунаются в прорубь. Считается, что в этот день на водоемы снисходит Божья благодать.

Несмотря на то, что на официальных купелях в Псковской области будут дежурить спасатели, полиция и скорая помощь, пресс-служба МЧС по Псковской области напоминает правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь:

1. Не рекомендуется купаться во время обострения хронических заболеваний.

2. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, либо употреблять алкоголь после купания – организм попросту может не выдержать «двойного» удара.

3. Перед тем, как погрузиться в воду, сделайте разминку – помашите руками и ногами или побегайте, чтобы разогреться.

4. Подходить к купели надо осторожно, в не скользящей обуви, убедиться в надежности поручней и лесенок.

5. Заходить в воду постепенно, ни в коем случае не погружаться резко! Не находитесь в воде больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодового шока».

6. Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.

7. Сразу после купания необходимо вытереться и надеть сухую одежду.

8. Вернувшись в теплое помещение, обязательно выпейте горячий чай с медом.

Также спасатели напоминают, что не стоит окунаться в холодную воду людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями. У гипертоников также повышается риск инсульта. Ещё медики запрещают купание в мороз и маленьким детям, особенно младенцам – обморожение может произойти очень быстро, ребенок может заболеть пневмонией или менингитом.