Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские спасатели рассказали, как правильно окунаться на Крещение

13 января 2020 года, 13:28

19 января православные христиане отметят один из великих праздников – Крещение Господне, или Святое Богоявление. По древней традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день многие верующие окунаются в прорубь. Считается, что в этот день на водоемы снисходит Божья благодать.

Однако прыгание в ледяную воду для неподготовленного человека может обернуться серьёзным заболеванием, так как это сильнейший стресс для организма. Поэтому к зимнему купанию лучше всего готовиться заранее, обливаясь холодной водой.

Псковские спасатели рассказали, как правильно окунаться на Крещение
Ледяная вода - это сильнейший стресс для организма.
Фото Андрея Степанова

Несмотря на то, что на официальных купелях в Псковской области будут дежурить  спасатели, полиция и скорая помощь, пресс-служба МЧС по Псковской области напоминает правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь:

1. Не рекомендуется купаться во время обострения хронических заболеваний.

2. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, либо употреблять алкоголь после купания – организм попросту может не выдержать «двойного» удара.

3. Перед тем, как погрузиться в воду, сделайте разминку – помашите руками и ногами или побегайте, чтобы разогреться.

4. Подходить к купели надо осторожно, в не скользящей обуви, убедиться  в надежности  поручней и лесенок.

5. Заходить в воду постепенно, ни в коем случае не погружаться резко! Не находитесь в воде больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодового шока».

6. Людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.

7. Сразу после купания необходимо вытереться и надеть сухую одежду.

8. Вернувшись в теплое помещение, обязательно выпейте горячий чай с медом.

Также спасатели напоминают, что не стоит окунаться в холодную воду людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями. У гипертоников также повышается риск инсульта. Ещё медики запрещают купание в мороз и маленьким детям, особенно младенцам – обморожение может произойти очень быстро, ребенок может заболеть пневмонией или менингитом.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области полиция возбудила уголовное дело по факту наезда Лексуса на двух пешеходов
В Псковской области построят пять спортивных площадок для сдачи ГТО
Псковские пограничники задержали мужчину с картинами и резными тумбами в багажнике авто
162 школьника из России и Белоруссии обучат дискретной математике в Кампусе ПсковГУ
В больнице скончался водитель, остановившийся в Псковском районе помочь пострадавшим в аварии
В Псковской области собирают деньги на лечение малышки с опухолью в мозгу
В Пскове задержали мужчину, который попытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой 
Псковичка перевела мошенникам более полумиллиона рублей
В Псковской области через Госуслуги можно подать заявление в ЗАГС

Комментарии

Авторизация
No comments
Умная слизь из Полистовских болот

Общество
13 января 11:51

Умная слизь из Полистовских болот

Ученые из Москвы занимались в заповеднике изучением грибоподобных организмов, создавших панику в США
Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Общество / Экология
10 января 15:28

Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Рыба в них гниет, отравляя токсинами воду и все живое в ней на десятки километров
Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Общество
10 января 09:38

Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Сколько нужно детей для досрочного выхода на пенсию, как увеличится маткапитал и выплаты из него, сколько жителей области получат надбавку за сельский стаж (ИНФОГРАФИКА)