В Пскове задержали мужчину, который попытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой 

В гипермаркете на Рижском проспекте мужчина попытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Росгвардии региона. Кассир засомневалась в подлинности купюры и проверила ее на детекторе, который подтвердил, что деньги — фальшивые. Женщина не растерялась и нажала кнопку сигнализации.

«На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, задержали мужчину и передали его в отделение полиции», - рассказал Василий Малюта, сотрудник пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области.

Теперь полиции предстоит выяснить, откуда у мужчины фальшивые деньги и знал ли он о том, что они фальшивые.

Напомним, что в прошлом году в Псковской области выявили больше ста фальшивых банкнот. Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Большинство подделок выявляется в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях.