Псковичка перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Мошенники продолжают под видом банковских работников обманом забирать деньги жителей Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД региона, в Пскове 10 января 60-летней женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что для того, чтобы мошенники не списали с ее банковской карты деньги, их надо срочно перевести на запасной счет. В результате доверчивая женщина лишилась с нескольких своих банковских счетов 553 000 рублей, и только после этого заподозрила неладное и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Аналогичным способом мошенники оставили жителя Псковского района без 87 000 рублей, а великолучанина без 8 000 рублей. Как подчеркивают сотрудники полиции, это далеко не все случаи дистанционных мошенничеств, которые происходят в последнее время в регионе. Например, у 68-летней псковички на днях пропали с карты 70 тысяч рублей также после звонка мошенников.

В связи с этим стражи порядка рекомендуют проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на ухищрения мошенников, которые могут представляться работниками банков, социальными работниками, сотрудниками коммунальных служб и даже родственниками, попавшими в беду.