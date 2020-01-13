В Псковской области через Госуслуги можно подать заявление в ЗАГС

В Псковской области расширили возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, теперь жители региона могут при помощи компьютера или мобильного телефона подать заявление на регистрацию брака, регистрацию рождения или усыновления ребенка. Также на сайте можно подать заявления о выплате пособий, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Как заметили в администрации области, это еще не предел возможностей сайта. В скором времени псковичи смогут через Госуслуги подтвердить документы об образовании или записать ребенка в школу, провести аккредитацию, оформить электронный листок нетрудоспособности. Также через сайт можно оформить разрешение на строительство или подать заявление на регистрацию маломерных судов.

Сейчас на сайте Госуслуг зарегистрировано около 410 000 жителей области. Средняя посещаемость сайта составляет в среднем более 400 посетителей в месяц.