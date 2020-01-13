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Общество

Михаил Ведерников: местные издания лучше знают о проблемах своих читателей

13 января 2020 года, 09:44

Губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram поздравил работников печати с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что печать остаётся ключевой информационной инфраструктурой, которая связывает каждый населенный пункт не только нашего региона, но и всей страны.

«В первую очередь, это касается местных изданий, которые лучше остальных знают о проблемах своих читателей и всегда остаются той инстанцией, где никогда не отворачиваются даже от самых, казалось бы, незначительных человеческих проблем.

Ваше неравнодушие, готовность работать в сложных современных условиях, стремление к справедливости, личное участие, – всё это позволяет вам сохранять актуальность вне зависимости от любых технологических изменений», - отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников: местные издания лучше знают о проблемах своих читателей
Губернатор в своем Instagram поздравил работников печати с профессиональным праздником.
Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Также губернатор поблагодарил работников печати за «принципиальность, открытость и честность», и пожелал новых побед, сил и вдохновения.

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