Михаил Ведерников: местные издания лучше знают о проблемах своих читателей

Губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram поздравил работников печати с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что печать остаётся ключевой информационной инфраструктурой, которая связывает каждый населенный пункт не только нашего региона, но и всей страны.

«В первую очередь, это касается местных изданий, которые лучше остальных знают о проблемах своих читателей и всегда остаются той инстанцией, где никогда не отворачиваются даже от самых, казалось бы, незначительных человеческих проблем.

Ваше неравнодушие, готовность работать в сложных современных условиях, стремление к справедливости, личное участие, – всё это позволяет вам сохранять актуальность вне зависимости от любых технологических изменений», - отметил Михаил Ведерников.