В Псковской области расчистят Чудское и Псковское озеро в рамках проекта «Чистая вода»

В 2020 году в Псковской области продолжится реализация проекта «Чистая вода». Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram. Планируется провести реконструкцию системы водоснабжения деревни Переслегино, а также ремонт водовода в Великих Луках.

Также подготовят документы для расчистки Чудского и Псковского озёр возле деревень Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района.

А главным событием нацпроекта «Экология» в Псковской области губернатор назвал закупку новой противопожарной техники: в регион поступили 41 машина и 497 единиц оборудования.