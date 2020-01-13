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Общество / Экология

В Псковской области расчистят Чудское и Псковское озеро в рамках проекта «Чистая вода»

13 января 2020 года, 09:23

В 2020 году в Псковской области продолжится реализация проекта «Чистая вода». Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram. Планируется провести реконструкцию системы водоснабжения деревни Переслегино, а также ремонт водовода в Великих Луках.

Также подготовят документы для расчистки Чудского и Псковского озёр возле деревень Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района.

А главным событием нацпроекта «Экология» в Псковской области губернатор назвал закупку новой противопожарной техники: в регион поступили 41 машина и 497 единиц оборудования.

В Псковской области расчистят Чудское и Псковское озеро в рамках проекта «Чистая вода»
В 2020 году в Псковской области продолжится реализация проекта «Чистая вода»
Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Общался со многими спасателями – такого обновления ресурсной базы не было никогда, практически все наиболее острые моменты теперь решены!» - подчеркнул губернатор в социальной сети.

В Псковской области расчистят Чудское и Псковское озеро в рамках проекта «Чистая вода»
Новые машина будут задействованы в патрулировании лесов и тушении лесных пожаров.
Фото пресс-службы администрации области

Например, в конце прошлого года подразделения Противопожарного лесного центра получили 23 новых машин для предупреждения и тушения лесных пожаров в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». 

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