Ученый объяснил, почему в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других местах планеты

Преобладание суши над водным пространством в России является причиной более быстрого повышения среднегодовой температуры в России по сравнению с остальным миром. Такое заявление в интервью «Российской газе» сделал сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

«Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», - отметил ученый.

Также он сообщил, что на территории России климат становится более теплым в 2,5 раза быстрее, чем в других местах на планете, а в Арктике процесс идет в 3,5 раза быстрее.