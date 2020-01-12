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Общество / Экология

Ученый объяснил, почему в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других местах планеты

12 января 2020 года, 13:02

Преобладание суши над водным пространством в России является причиной более быстрого повышения среднегодовой температуры в России по сравнению с остальным миром. Такое заявление в интервью «Российской газе» сделал сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

«Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», - отметил ученый.

Также он сообщил, что на территории России климат становится более теплым в 2,5 раза быстрее, чем в других местах на планете, а в Арктике процесс идет в 3,5 раза быстрее.

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