Больше года в Пскове ищут Александра Иванова (ФОТО)

В Пскове полиция разыскивает местного жителя Александра Геннадьевича Иванова 1975 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 5 сентября 2018 года. Когда его в последний раз видели дома.
В Пскове полиция разыскивает местного жителя Александра Геннадьевича Иванова 1975 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 5 сентября 2018 года. Когда его в последний раз видели дома.
На вид около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.
На момент исчезновения на нем была чёрная шапочка, камуфлированные куртка и брюки зелёного тона, зимние кроссовки тёмные. С собой была чёрная сумка, носимая на плече.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.