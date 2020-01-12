Не вывезенные пластик и крупный мусор нашел на контейнерных площадках псковский вице-губернатор

Инспекцию более 50 контейнерных площадок в Пскове и ближайших пригородах провел накануне, 11 января, вице-губернатор Псковской области Василий Осипов. Работу регионального оператора по вывозу ТКО он с особым вниманием проверил по тем адресам, откуда во время праздников поступило наибольшее число жалоб. В частности речь идет о площадках рядом с домами по ул. Новоселов д. 40, ул. Труда д. 56, ул. Юбилейная д. 73 и в деревне Писковичи.

Во время рейда подтвердилась информация о том, что оператор вовремя не вывозит пластик и крупногабаритный мусор. Василий Осипов поручил региональному оператору в кратчайшие сроки устранить выявленные замечания