Новую мебель уже завезли в областную библиотеку после реконструкции

В здании Псковской областной универсальной научной библиотеки завершены основные строительные работы. Реконструкция постройки на улице Профсоюзной проходит с конца 2018 года. Ранее, с момента сдачи здания в эксплуатацию в 1962 году, в нем ни разу не было капремонта. Деньги выделены из федерального бюджета – 210 млн на реконструкцию, 40 млн на техническое переоснащение.

К настоящему моменту большинство помещей готовы. Подрядчик уже передал их библиотекарям. Отремонтирована крыша, реконструированы внутренние помещения, облицован фасад, появились новые окна. Пристройка, где ранее располагался актовый зал, сделали двухэтажной. В залах уже появились новые стеллажи, столы и стулья. В библиотеку с улицы Вокзальной уже возвращаются книги. На фасаде вот-вот появятся витраж, навес и козырек.