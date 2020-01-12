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Культура

Новую мебель уже завезли в областную библиотеку после реконструкции

12 января 2020 года, 11:18

В здании Псковской областной универсальной научной библиотеки завершены основные строительные работы. Реконструкция постройки на улице Профсоюзной проходит с конца 2018 года. Ранее, с момента сдачи здания в эксплуатацию в 1962 году, в нем ни разу не было капремонта. Деньги выделены из федерального бюджета – 210 млн на реконструкцию, 40 млн на техническое переоснащение.

Новую мебель уже завезли в областную библиотеку после реконструкции

Фото пресс-службы администрации Псковской области.

К настоящему моменту большинство помещей готовы. Подрядчик уже передал их библиотекарям. Отремонтирована крыша, реконструированы внутренние помещения, облицован фасад, появились новые окна. Пристройка, где ранее располагался актовый зал, сделали двухэтажной.

В залах уже появились новые стеллажи, столы и стулья. В библиотеку с улицы Вокзальной уже возвращаются книги. На фасаде вот-вот появятся витраж, навес и козырек.

Новую мебель уже завезли в областную библиотеку после реконструкции

Фото пресс-службы администрации Псковской области.

Накануне, 11 января, стройплощадку посетили вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Василий Осипов поручил подрядчику увеличить скорость работ и число рабочих на объекте. 

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