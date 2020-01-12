Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Оксана Федорова рассказала про свой идеальный Новый год

12 января 2020 года, 10:49

Уроженка Пскова, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова в своем аккаунте в «Инстаграме» подвела итоги прошедших праздников.

«Праздники постепенно подходят к концу, - написала Федорова. - Этот Новый год особенно удался. Мы с детьми побывали на многих представлениях. В этом году у нас прекрасные декорации дома, оформленные декоратором Тамарой Валенковой, хватило время купить всем подарки, отдохнуть и выспаться. Новый Год снова вернулся в мою жизнь. Практически идеальный Новый год».

Оксана Федорова рассказала про свой идеальный Новый год
Псковичка вновь обрела ощущение праздника после создания собственной семьи.
Фото со страницы Оксаны Федоровой.

Звезда рассказала, что до 18 лет – то есть пока не уехала учиться из Пскова в Петербург – встречала Новый год в семейном кругу. Позже ощущала нехватку домашней атмосферы.

«Я перестала ждать Новый год, - призналась прославленная псковичка, - чувствовать его приближение, бывало, что и часто работала именно в эту ночь. Ощущение и предвкушение Нового года вновь вернулось ко мне, когда я обрела уже свою семью. Поэтому для меня идеальный Новый год – это Новый год в кругу семьи и близких людей. Когда мы вместе готовим праздничный стол, строим планы, стараемся что-то придумать, чтобы удивить детей – вся эта атмосфера и подготовка уже начало праздника».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Больше года в Пскове ищут Александра Иванова (ФОТО)
У псковской пенсионерки сняли по телефону 70 тысяч рублей с банковской карты
Не вывезенные пластик и крупный мусор нашел на контейнерных площадках псковский вице-губернатор
Новую мебель уже завезли в областную библиотеку после реконструкции
Андрей Малахов побывал в Псково-Печерском монастыре
В Пскове будут судить трех подростков, которые избили трех мужчин, двое избитых скончались
Псковские зоозащитники забрали кошек от приезжего контактного зоопарка
Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал за две недели больше двух миллиардов рублей
В Пскове 13 января с улицы Юности будут убирать машины, припаркованные в неположенном месте

Комментарии

Авторизация
No comments
Наколдовали

Культура / Выставка
30 декабря 15:15

Наколдовали

В уходящие дни старого года «Псковская правда» создавала новогоднее настроение псковичам
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу