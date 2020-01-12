Оксана Федорова рассказала про свой идеальный Новый год

«Праздники постепенно подходят к концу, - написала Федорова. - Этот Новый год особенно удался. Мы с детьми побывали на многих представлениях. В этом году у нас прекрасные декорации дома, оформленные декоратором Тамарой Валенковой, хватило время купить всем подарки, отдохнуть и выспаться. Новый Год снова вернулся в мою жизнь. Практически идеальный Новый год».

Звезда рассказала, что до 18 лет – то есть пока не уехала учиться из Пскова в Петербург – встречала Новый год в семейном кругу. Позже ощущала нехватку домашней атмосферы.

«Я перестала ждать Новый год, - призналась прославленная псковичка, - чувствовать его приближение, бывало, что и часто работала именно в эту ночь. Ощущение и предвкушение Нового года вновь вернулось ко мне, когда я обрела уже свою семью. Поэтому для меня идеальный Новый год – это Новый год в кругу семьи и близких людей. Когда мы вместе готовим праздничный стол, строим планы, стараемся что-то придумать, чтобы удивить детей – вся эта атмосфера и подготовка уже начало праздника».