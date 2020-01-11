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Происшествия / Преступление

В Пскове будут судить трех подростков, которые избили трех мужчин, двое избитых скончались

11 января 2020 года, 13:23

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех 17-летних подростков, которые обвиняются в убийстве двух мужчин, совершенном по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, в ночь на 24 декабря 2018 года подростки выпивали в одной из квартир на улице Мирной в Пскове, и договорились убить человека без всякой причины. Для этого они втроем спустились в подвал дома, где находились трое мужчин без определенного места жительства, и стали избивать их руками, ногами, а также металлической ножкой от стола. Удары приходились в голову, туловища и конечности, из-за чего мужчины получили разрывы внутренних органов, переломы костей носа и ребер, многочисленные кровоподтеки. Из-за черепно-мозговой травмы двое потерпевших скончались на месте происшествия, третьему удалось благодаря помощи врачей.

Следователи тщательно исследовали личности всех обвиняемых, допросили родственников, знакомых и школьных преподавателей. Было установлено, что подростки совершали агрессивные поступки, проявляли жестокость в отношении детей слабее и младше себя – избивали и травили их. Обвиняемые постоянно нарушали правила поведения в школах, плохо учились, хамили учителям, никого не слушались и не воспринимали критику в свой адрес.

Сейчас уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

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