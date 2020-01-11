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Общество

Псковские зоозащитники забрали кошек от приезжего контактного зоопарка

11 января 2020 года, 12:53

В областном центре представители общественной организации «Зоозащита» добились закрытия приезжей контактной выставки с кошками, животных у владельцев изъяли. Об этом сообщили зоозащитники в своей группе в социальной сети в «Контакте»:

«10 часов нервов, неприкрытое бахвальство «хозяина» несчастных животных, огромная поддержка пришедшей на помощь команды волонтеров и членов Зоозащиты, огромная работа ЛизыЛуговской, опер.группа полицейских и участковый, акт об изъятии всех животных , заявление в полицию – прецедент есть», - написали активисты.

Псковские зоозащитники забрали кошек от приезжего контактного зоопарка
Животных просто спасли, вырвав из рук жестоких хозяев.
Фото Андрея Степанова

Как пояснили зоозащитники, все 14 кошек и котов изъяты и помещены в приют на карантин. У 10 кошек из 14 выявлено истощение, у одной кошки дистрофия, у всех поголовно – обезвоживание. Некоторые животные заражены инфекциями и запущенными формами болезнями глаз и легких.

«И вот этих животных завтра должны были увозить в следующий город, на такую же выставку... В наших силах остановить этот беспредел. И начало положено!» - подчеркнули представители зоозащитной организации.

Выставка находилась в городе на улице Льва Толстого, 43, в помещениях бывшего здесь ранее «Птичьего дворика». За вход с посетителей брали деньги, животных можно было гладить. Посетители отмечали, что кошки выглядели больными — апатичными, измученными и худыми.

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