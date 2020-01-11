Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал за две недели больше двух миллиардов рублей

Фильм Клима Шипенко "Холоп", который снимали в Псковской области, за две недели показов собрал в российском прокате рекордную сумму - больше 2 миллиардов рублей. Комедию посмотрели более 7 миллионов человек. Об этом сообщили РИА-Новости.

Фильм вышел в прокат 26 декабря, сборы до 1 января составляли 389 миллионов рублей. Клим Шипенко отметил, что такие сборы – это то, о чем мечтают все режиссеры. Снимая свои картины. Это миллионы зрителей, которым фильм понравился и которые стали счастливее после его просмотра.

В центре сюжета фильма «Холоп» представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.