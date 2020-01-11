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Культура / Кино

Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал за две недели больше двух миллиардов рублей

11 января 2020 года, 12:18

Фильм Клима Шипенко "Холоп", который снимали в Псковской области, за две недели показов собрал в российском прокате рекордную сумму - больше 2 миллиардов рублей. Комедию посмотрели более 7 миллионов человек. Об этом сообщили РИА-Новости.

Фильм вышел в прокат 26 декабря, сборы до 1 января составляли 389 миллионов рублей. Клим Шипенко отметил, что такие сборы – это то, о чем мечтают все режиссеры. Снимая свои картины. Это миллионы зрителей, которым фильм понравился и которые стали счастливее после его просмотра.

В центре сюжета фильма «Холоп» представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.

Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал за две недели больше двух миллиардов рублей
Фильм "Холоп" собирает в прокате рекордные суммы.
Фото cheltv.ru

Съемки проходили в Пушкинских Горах, а также в кинодеревне в Новоржевском районе. Ранее там снимался "Батальон" Дмитрия Месхиева и «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.

Сейчас фильм «Холоп» идет в прокате в кинотеатрах, можно успеть его посмотреть.

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