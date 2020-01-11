В Пскове 13 января с улицы Юности будут убирать машины, припаркованные в неположенном месте

Сотрудники ГИБДД 13 января на улице Юности будут освобождать проезжую часть от автотранспорта, припаркованного в неположенном месте. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, это будет сделано, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта по этой улице.

Если во время рейда сотрудники Госавтоинспекции найдут машины, которые оказались припаркованы с нарушением требований правил дорожного движения, то примут меры в соответствии с действующим административным законодательством. По закону несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку машин, влечет наложение штрафа в 1500 рублей.

Напомним, что с 13 января будет открыто движение автобусов по улицам Инженерной, Юности и Звездная.