В Пскове в библиотеке на Конной пройдет встреча с создателем уникального музея в Полибине

Центральная городская библиотека приглашает псковичей 15 января в 17.00 на встречу с Валентиной Румянцевой — директором единственного в мире мемориального музея первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской в Полибине. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центральной городской библиотеке Пскова.
Валентина Румянцева на встрече представит книгу «Будни сельского музея», посвященную дому и месту на псковской земле, которые Софья Ковалевская прославила в своей повести «Воспоминания детства».
Валентина Румянцева уже 30 лет практически с нуля создает этот уникальный музей в Полибине и регулярно пополняет его новыми документами и экспонатами, которые находит даже в Швеции. Директор расскажет о сохранившихся уникальных вещах, принадлежавших Софье Ковалевской, о находках и открытиях при создании мемориального музея.
Мемориальный музей первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской в Полибине.
Фото Центральной городской библиотеки
На вечер в библиотеке на Конной также приглашены специальные гости: автор проекта реконструкции дома-музея архитектор Нина Петрова, заслуженный строитель РФ, бывший директор Генеральной дирекции «Псковреконструкция» Анатолий Васильев, благодаря которому этот проект был осуществлён, а также автор идеи этого вечера историк Наталья Шершнева.
Встреча пройдет в преддверии специального выпуска программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура», который выйдет в эфир 15 января и будет посвящён юбилею (170 лет со дня рождения) Софьи Ковалевской.
Софья Ковалевская первая в мире женщина, которая стала профессором математики
Фото Центральной городской библиотеки
Софья Ковалевская – первая в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина, которая стала профессором математики. В её честь названы лунный кратер и астероид, гимназии в Великих Луках Псковской области и Вильнюсе (Литва), а также школа в Стокгольме (Швеция). Детство она провела в родительском поместье Полибино тогда Невельского уезда Витебской губернии - сегодня это Великолукский район Псковской области.