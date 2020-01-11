Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове в библиотеке на Конной пройдет встреча с создателем уникального музея в Полибине

11 января 2020 года, 10:48

Центральная городская библиотека приглашает псковичей 15 января в 17.00 на встречу с Валентиной Румянцевой — директором единственного в мире мемориального музея первой русской женщины-математика  Софьи Ковалевской в Полибине. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центральной городской библиотеке Пскова.

Валентина Румянцева на встрече представит книгу «Будни сельского музея», посвященную дому и месту на псковской земле, которые Софья Ковалевская прославила в своей повести «Воспоминания детства».

Валентина Румянцева уже 30 лет практически с нуля создает этот уникальный музей в Полибине и регулярно пополняет его новыми документами и экспонатами, которые находит даже в Швеции. Директор расскажет о сохранившихся уникальных вещах, принадлежавших Софье Ковалевской, о находках и открытиях при создании мемориального музея.

В Пскове в библиотеке на Конной пройдет встреча с создателем уникального музея в Полибине
Мемориальный музей первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской в Полибине.
Фото Центральной городской библиотеки

На вечер в библиотеке на Конной также приглашены специальные гости: автор проекта реконструкции дома-музея архитектор Нина Петрова, заслуженный строитель РФ, бывший директор Генеральной дирекции «Псковреконструкция» Анатолий Васильев, благодаря которому этот проект был осуществлён, а также автор идеи этого вечера историк Наталья Шершнева.

Встреча пройдет в преддверии специального выпуска программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура», который выйдет в эфир 15 января и будет посвящён юбилею (170 лет со дня рождения) Софьи Ковалевской.

В Пскове в библиотеке на Конной пройдет встреча с создателем уникального музея в Полибине
Софья Ковалевская первая в мире женщина, которая стала профессором математики
Фото Центральной городской библиотеки

 Софья Ковалевская – первая в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина, которая стала профессором математики. В её честь названы лунный кратер и астероид, гимназии в Великих Луках Псковской области и Вильнюсе (Литва), а также школа в Стокгольме (Швеция). Детство она провела в родительском поместье Полибино тогда Невельского уезда Витебской губернии - сегодня это Великолукский район Псковской области. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове будут судить трех подростков, которые избили трех мужчин, двое избитых скончались
Псковские зоозащитники забрали кошек от приезжего контактного зоопарка
Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал за две недели больше двух миллиардов рублей
В Пскове 13 января с улицы Юности будут убирать машины, припаркованные в неположенном месте
Власти Ирана признались, что случайно сбили украинский самолёт
Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
В Псковской области 11 и 12 января ожидаются неблагоприятные погодные условия
В исправительной колонии в Серёдке трое осужденных сдали экзамены на поваров
В Псковской области социальную доплату к пенсии можно оформить через МФЦ

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Общество / Экология
10 января 15:28

Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Рыба в них гниет, отравляя токсинами воду и все живое в ней на десятки километров
Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Общество
10 января 09:38

Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Сколько нужно детей для досрочного выхода на пенсию, как увеличится маткапитал и выплаты из него, сколько жителей области получат надбавку за сельский стаж (ИНФОГРАФИКА)
Пушистый террор

Общество
9 января 13:56

Пушистый террор

Жители поселка Смуравьево из Гдовского района пожаловались на соседку-кошатницу.