В Пскове в библиотеке на Конной пройдет встреча с создателем уникального музея в Полибине

Центральная городская библиотека приглашает псковичей 15 января в 17.00 на встречу с Валентиной Румянцевой — директором единственного в мире мемориального музея первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской в Полибине. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центральной городской библиотеке Пскова.

Валентина Румянцева на встрече представит книгу «Будни сельского музея», посвященную дому и месту на псковской земле, которые Софья Ковалевская прославила в своей повести «Воспоминания детства».

Валентина Румянцева уже 30 лет практически с нуля создает этот уникальный музей в Полибине и регулярно пополняет его новыми документами и экспонатами, которые находит даже в Швеции. Директор расскажет о сохранившихся уникальных вещах, принадлежавших Софье Ковалевской, о находках и открытиях при создании мемориального музея.