Власти Ирана признались, что случайно сбили украинский самолёт

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального штаба ВС Ирана.

Иран принял украинский самолет за вражеский, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала Касема Сулеймани.

Отмечается, что во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект.