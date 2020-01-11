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Происшествия / ЧП

Власти Ирана признались, что случайно сбили украинский самолёт

11 января 2020 года, 10:04

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального штаба ВС Ирана.

Иран принял украинский самолет за вражеский, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала Касема Сулеймани.

Отмечается, что во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект.

Власти Ирана признались, что случайно сбили украинский самолёт
8 января самолет Boeing 737 компании
Фото Sputnik / Mazyar Asad

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет. Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что 8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

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