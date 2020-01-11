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Общество / Важная дата

Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

11 января 2020 года, 09:30

В пятницу, 10 января в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина собрались сотрудники прокуратуры, чтобы отпраздновать 298-летие со дня образования прокуратуры РФ.

Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
298-летие со дня образования прокуратуры РФ отпраздновали сотрудники ведомства.
Фото Андрея Степанова

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ведомства поздравил по видеообращению губернатор Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что прокуратура способствует наведению порядка в регионе и борьбе с коррупцией.

«Важно и ценно, что на протяжении всех последних лет сотрудники прокуратуры Псковской области показывают себя неравнодушными, ответственными и результативными профессионалами. Своими действиями вы настойчиво и системно противодействуете коррупции, беспристрастно ведете надзорную деятельность, пресекаете правонарушения — все это дает возможность успешно реализовывать потенциал региона, поддерживать стабильное развитие всех отраслей экономики и сфер общества», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов тоже присоединился к поздравлениям и поблагодарил сотрудников ведомства за плодотворную совместную работу. «Прокуратура принимает непосредственное участие в подготовке проектов законов для последующего рассмотрения их на сессии. В результате нашей совместной работы законодательство Псковской области соответствует федеральному», — отметил спикер.

Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Александр Котов тоже присоединился к поздравлениям.
Фото Андрея Степанова

В свою очередь прокурор области Сергей Белов поблагодарил губернатора, депутатов областного Собрания, руководителей правоохранительных и контролирующих органов за конструктивное взаимодействие в вопросах обеспечения правопорядка. И рассказал об основных показателях работы прокуратуры. Так, например, благодаря мероприятиям по профилактике особо тяжких преступлений за пять лет удалось сократить число совершенных умышленных убийств, достигнуть положительного результата и в борьбе с организованной преступностью. Кроме того, из незаконного оборота изъято почти две тонны наркотиков, из них свыше 900 килограмм — в прошлом году. За этот же период конфисковано свыше 300 тонн суррогатного алкоголя.

Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
За пять лет работникам прокуратуры удалось сократить число совершенных умышленных убийств.
Фото Андрея Степанова

«Все это плоды ежедневных усилий каждого сотрудника прокуратуры и их ответственного отношения к своим должностным обязанностям и внимательного отношения к людям. Уверен, ваш профессионализм, самоотверженность и в будущем помогут реализовать стоящие перед нами задачи по обеспечению главенства закона в защите прав и свобод граждан», — добавил Сергей Белов.

Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Сотрудники прокуратуры отмечали профессиональный праздник в псковском драмтеатре.
Фото Андрея Степанова

Напомним, Российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года в соответствии с Указом Петра I Правительствующему Сенату. Прокуратура Псковской области образована 6 сентября 1944 года. В настоящее время в ведомстве трудится более 300 работников. 

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