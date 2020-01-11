Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

В пятницу, 10 января в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина собрались сотрудники прокуратуры, чтобы отпраздновать 298-летие со дня образования прокуратуры РФ.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ведомства поздравил по видеообращению губернатор Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что прокуратура способствует наведению порядка в регионе и борьбе с коррупцией.

«Важно и ценно, что на протяжении всех последних лет сотрудники прокуратуры Псковской области показывают себя неравнодушными, ответственными и результативными профессионалами. Своими действиями вы настойчиво и системно противодействуете коррупции, беспристрастно ведете надзорную деятельность, пресекаете правонарушения — все это дает возможность успешно реализовывать потенциал региона, поддерживать стабильное развитие всех отраслей экономики и сфер общества», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов тоже присоединился к поздравлениям и поблагодарил сотрудников ведомства за плодотворную совместную работу. «Прокуратура принимает непосредственное участие в подготовке проектов законов для последующего рассмотрения их на сессии. В результате нашей совместной работы законодательство Псковской области соответствует федеральному», — отметил спикер.