В Псковской области 11 и 12 января ожидаются неблагоприятные погодные условия

В выходные, 11 и 12 января, на территории Псковской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переход температуры воздуха через ноль градусов в течение суток.

По данным Псковского центра по гидрометеорологии в субботу, 11 января, ночью на севере области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по югу области – умеренные, преимущественно в виде мокрого снега, в том числе и днем. Столбики термометров в течение суток будут показывать 0…-5 градусов Цельсия.

А в воскресенье, 12 января, в регионе ожидается облачная погода, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Порывы юго-западного ветра в этот день могут достигать 16 метров в секунду. Температура пночью опустится до -1…-6 градусов, днем -1…+4 градуса.

Специалисты управления федеральных автомобильных дорог обращают внимание автомобилистов о необходимости соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегать резких маневров и перестроений, и быть предельно внимательными за рулем.