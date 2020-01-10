Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В исправительной колонии в Серёдке трое осужденных сдали экзамены на поваров

10 января 2020 года, 17:07

В профессиональном образовательном учреждении № 38 на базе исправительной колонии №4 прошел выпускной квалификационный экзамен по профессии «Повар». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, за право называться профессионалами кулинарного дела боролись десять осужденных, отбывающих наказание в колонии.

Выпускники должны были выполнить кулинарное задание, приготовив блюда из праздничного меню, так как экзамен проходил накануне Нового года. Каждый обучающийся приготовил блюда из мяса и рыбы со сложными гарнирами, а также несколько видов салатов и колбасные нарезки.

В исправительной колонии в Серёдке трое осужденных сдали экзамены на поваров
Трое осужденные в колонии в Серёдке сдали экзамены на поваров.
Фото пресс-службы УФСИН

После экзамена трое выпускников получили повышенные разряды новой профессии.

Старший инспектор отдела трудовой адаптации осужденных Жанна Матвеева отметила, что рабочие специальности помогут осужденным адаптироваться к жизни на свободе:

«Полученные навыки будут способствовать скорейшему трудоустройству как в учреждении, так и после освобождения из мест лишения свободы», - отметила инспектор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области 11 и 12 января ожидаются неблагоприятные погодные условия
В Псковской области социальную доплату к пенсии можно оформить через МФЦ
Пскович сделал предложение девушке, устроив танцевальный флешмоб в торговом центре
Более 4 000 человек повысили квалификацию в ПсковГУ бесплатно
С 13 января в Пскове будут ходить автобусы по улице Юности
За новогодние праздники в Псковской области четыре пациента были эвакуированы на вертолете санавиации
В Пскове объявлен конкурс на должность директора Театрально-концертной дирекции
Из Псковского бара полиция изъяла 67 литров спиртового лосьона, которым поили посетителей
В Псковской области 633 школьника будут участвовать в олимпиадах по 21 предмету

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Общество / Экология
10 января 15:28

Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Рыба в них гниет, отравляя токсинами воду и все живое в ней на десятки километров
Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Общество
10 января 09:38

Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Сколько нужно детей для досрочного выхода на пенсию, как увеличится маткапитал и выплаты из него, сколько жителей области получат надбавку за сельский стаж (ИНФОГРАФИКА)
Пушистый террор

Общество
9 января 13:56

Пушистый террор

Жители поселка Смуравьево из Гдовского района пожаловались на соседку-кошатницу.