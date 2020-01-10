В исправительной колонии в Серёдке трое осужденных сдали экзамены на поваров

В профессиональном образовательном учреждении № 38 на базе исправительной колонии №4 прошел выпускной квалификационный экзамен по профессии «Повар». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, за право называться профессионалами кулинарного дела боролись десять осужденных, отбывающих наказание в колонии.

Выпускники должны были выполнить кулинарное задание, приготовив блюда из праздничного меню, так как экзамен проходил накануне Нового года. Каждый обучающийся приготовил блюда из мяса и рыбы со сложными гарнирами, а также несколько видов салатов и колбасные нарезки.