В Псковской области социальную доплату к пенсии можно оформить через МФЦ

С 9 января 2020 года региональную социальную доплату к пенсии в области можно оформить во всех 24-х отделах Многофункционального центра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее соглашение заключили между собой комитет социальной защиты и МФЦ.

Неработающий пенсионер имеет право на региональную социальную доплату к пенсии, если общая сумма денежных выплат не достигает прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума пенсионера в нашем регионе на 2020 год составляет 9 529 рублей в месяц. Доплата к пенсии устанавливается не работающим пенсионерам как гражданам России, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в области.

Ожидается, что эту социальную доплату получат более 29 тысяч человек. Для этого в проекте областного бюджета предусмотрено около 700 миллионов рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.

Какие документы нужно предоставить для получения этой доплаты, можно узнать по телефонам «горячей линии» в комитете соцзащиты 8 (8112) 29-91-11, в МФЦ по телефону 8-800-100-60-11 или напрямую в отделе приема заявителей.

Адреса и номера телефон отделов МФЦ в Псковской области размещены на официальном сайте.