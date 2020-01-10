Пскович сделал предложение девушке, устроив танцевальный флешмоб в торговом центре

В псковском торговом центре Fjord Plaza пскович устроил флешмоб, чтобы предложить руку и сердце своей избраннице. Видео с танцами опубликовали в группе торгового центра «ВКонтакте». Под новогодней елкой к коллективу школы танцев присоединился молодой человек, и после танца подошел к девушке, поздравил ее с днем рождения и предложил стать его женой.

Школа танцев помогла устроить такой флешмоб. Об этом рассказал «Псковской правде» один из преподавателей Муроджон Хомидов:

«Парень обратился к нам с просьбой помочь ему, и мы придумали такой флешмоб. Танец заранее отрабатывали в нашей школе. Участниками танцев стали ученики школы и сами преподаватели».

Задумка молодого человека покорила многих псковичей. «Смелый, и очень красивый поступок, не каждый мужчина сейчас, в наше время на такое готов!» - комментировали женщины видеозапись в социальной сети. Конечно же, сама девушка сказала возлюбленному желанное «да».