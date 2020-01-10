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Общество / Образование

Более 4 000 человек повысили квалификацию в ПсковГУ бесплатно

10 января 2020 года, 16:01

Более 4 000 человек повысили квалификацию в ПсковГУ бесплатно. Об этом на прошедшей в «Псковской правде» пресс-конференции рассказал начальник управления стратегического развития ПсковГУ Сергей Куклев, напомнив, что ПсковГУ выиграл грант на реализацию семи программ повышения квалификации. Образовательные программы реализовывались в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Обучение для всех желающих проходило бесплатно.

Министерство выдвинула ряд критериев, среди которых — обучить не менее 2 000 человек.

- Мы подняли эту планку до 4 200 человек, - рассказал Сергей Куклев. - В итоге обучение прошли 4 300 жителей региона и не только Псковского. Присоединились Ленинградская и Новгородская области. 

Еще один критерий — участие в проекте преподавателей. Согласно требованию Министерства в программу следовало вовлечь 5% преподавателей, у университета получилось 12%. Также были требования и по информационному охвату. Их также удалось выполнить. Охват составил около 72 000 человек.

-Обучение прошли разные категории граждан: студенты, пенсионеры, школьники, педагоги вуза, сотрудники предприятий и организаций,  - отметила проректор по учебной работе Псковского государственного университета Ольга Серова. - Это говорит о новом тренде: с получением диплома история образования каждого только начинается.

Самой популярной оказалась программа «Обучение тактике оказания первой помощи с использованием симуляционных технологий». Обучение по ней прошли 1 500 человек. На втором месте по популярности программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в условиях цифровой трансформации экономики», на третьем - «Технологии умного управления в общественном секторе и бизнесе». 

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