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Общество

С 13 января в Пскове будут ходить автобусы по улице Юности

10 января 2020 года, 14:46

Движение автобусов по улицам Инженерной, Юности и Звездная будет открыто с 13 января. Об этом «Псковской правде» сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин.

Заезжать на эти улицы будут автобусы двух маршрутов: № 30 «Рокоссовского-Архив» и № 23 «Вокзал — Архив». На автобусе № 23 можно будет без пересадок добраться до поликлиники № 3, а также до остановки «Вокзал». На автобусе № 30 пассажиры смогут доехать как до центра города (площадь Ленина) и пересесть на любой другой маршрут, так и без пересадок доехать до района Завеличье.

По новой схеме движения автобус по маршруту № 30 будет ездить по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего поворачивать на улицу Юности, далее на улицу Звездная и выезжать на улицу Труда. А вот заезжать автобус № 30 на улицу Текстильная и улицу Новоселов не будет.

С 13 января в Пскове будут ходить автобусы по улице Юности

В схему движения автобуса № 23 добавляется участок маршрута по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего автобус будет совершать поворот на улицу Юности, далее поворот на улицу Звездная и выезжать на улицу Труда.

С 13 января в Пскове будут ходить автобусы по улице Юности

Схема движения автобуса № 11 «Вокзал – Архив» остается без изменений.

«Псковпассажиравтотранс» будет проводить обследование пассажиропотока, чтобы корректировать расписание движения автобусов. 

Напомним, также в конце года новые остановки включили в маршруты псковских автобусов 2 «Т» и 14 «Т».

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