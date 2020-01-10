С 13 января в Пскове будут ходить автобусы по улице Юности

Движение автобусов по улицам Инженерной, Юности и Звездная будет открыто с 13 января. Об этом «Псковской правде» сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин.

Заезжать на эти улицы будут автобусы двух маршрутов: № 30 «Рокоссовского-Архив» и № 23 «Вокзал — Архив». На автобусе № 23 можно будет без пересадок добраться до поликлиники № 3, а также до остановки «Вокзал». На автобусе № 30 пассажиры смогут доехать как до центра города (площадь Ленина) и пересесть на любой другой маршрут, так и без пересадок доехать до района Завеличье.

По новой схеме движения автобус по маршруту № 30 будет ездить по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего поворачивать на улицу Юности, далее на улицу Звездная и выезжать на улицу Труда. А вот заезжать автобус № 30 на улицу Текстильная и улицу Новоселов не будет.