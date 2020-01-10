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Общество / Здоровье

За новогодние праздники в Псковской области четыре пациента были эвакуированы на вертолете санавиации

10 января 2020 года, 14:30

В новогодние выходные вертолет санитарной авиации в Псковской области совершил три вылета, четыре пациента были экстренно эвакуированы в областной центр. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ».

Сразу двоих пациентов с пневмотораксом забирали 2 января из Новосокольников. У одного пневмоторакс развился на фоне пневмонии, у второго пациента — посттравматический. А 4 января вертолет отправился в Порхов, чтобы забрать мужчину с сахарным диабетом, который был уже в коме.

За новогодние праздники в Псковской области четыре пациента были эвакуированы на вертолете санавиации
За 2019 год было совершено 134 вылета, эвакуировано 137 человек, в том числе 11 детей.
Фото пресс-службы авиакомпании "СКОЛ"

В пятницу, 3 января, 49-летнего мужчину с острым коронарным синдромом доставили из Великолукской межрайонной больницы в областную клиническую. Санитарно-авиационную эвакуацию пациента проводили врач анестезиолог-реаниматолог клинической больницы Маргарита Шишова и реанимационная медсестра Елена Богданова, вертолетом управлял командир воздушного судна Евгений Авдеев. Пациента доставили за один час и 10 минут, а на машине дорога заняла был три часа. На данный момент состояние мужчины стабильное.

Напомним, в Псковской области полёты санавиации были возобновлены в 2017-м году благодаря участию региона в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи. За время работы Авиакомпании «СКОЛ» в Псковской области с марта 2019 года общий налет вертолета составил 394 часа. За 2019 год было совершено 134 вылета, эвакуировано 137 человек, в том числе 11 детей.

Вертолет базируется в псковском аэропорту. Экипаж авиакомпании вместе с бригадой врачей работают в режиме 24/7, готовые вылететь в любую точку Псковской области.

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