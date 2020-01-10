В Пскове объявлен конкурс на должность директора Театрально-концертной дирекции

Комитет по культуре Псковской области объявил конкурс на замещение должности генерального директора Театрально-концертной дирекции. Соответствующее объявление опубликовано 10 января в печатной версии "Псковской правды".

В конкурсе могут принять участие кандидаты с высшим образованием — экономическим, юридическим, культуры и искусства, и со стажем работы на руководящих должностях в сфере культуры и искусства не менее пяти лет.

Также к претенденту предъявляются требования на знание законов и нормативных правовых актов РФ, регламентирующих производственную и финансово-экономическую деятельность организации исполнительских искусств, кинематографии. Претендент должен знать технологию творческо-производственного процесса, подготовки нового и проката текущего репертуара, порядок составления и согласования перспективных репертуарных, производственно-финансовых планов, а также планов подготовки новых постановок. Знать перспективы технического, экономического и социального развития организации, порядок заключения и исполнения договоров и передовой опыт в сфере культуры и искусства. Желающий занять должность директора также должен разбираться в теории и практике менеджмента, психологии управления, социология искусства, кинематографа и сцены, трудовое и гражданское законодательство, авторское право, правила по охране труда и пожарной безопасности.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать документы до 5 февраля в комитет по культуре (улица Конная, 2) на 4-ый этаж в 414 кабинет. Сам конкурс состоится 12 февраля и будет состоять из письменного теста и индивидуального собеседования.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам (8-8112) 29-98-87, 29-98-85.

С 2015 по 2018 год гендиректором Театрально-концертной дирекции был Дмитрий Месхиев. В настоящее время исполняющим обязанности генерального директора назначена Ольга Тимофеева.