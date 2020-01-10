В Псковской области 633 школьника будут участвовать в олимпиадах по 21 предмету

В Пскове с 10 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. Об этом «Псковской правде» сообщила Ирина Рябенко, замдиректора Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества.

Олимпиада состоит их четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и федерального. В Псковской области в школьном этапе участвовали 62814 учеников 4-11 классов. До регионального этапа дошли 633 школьника 8-11 классов из всех муниципалитетов области.

Первая олимпиада, по французскому языку, проходит 10-11 января в ПсковГУ. Олимпиады будут идти до конца февраля. Победители смогут представить нашу область на федеральном этапе.

Региональный этап олимпиад организует областной центр развития одаренных детей.