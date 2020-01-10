Двоих североафриканцев задержали псковские пограничники за незаконное пересечение границы

В первые дни января сотрудники регионального пограничного управления пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы иностранцами в обход установленных пунктов пропуска.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, бдительные жители рассказали пограничникам, что на окраине города Печоры находится иностранец, который пытается узнать у местного населения, как можно скрытно и незаметно попасть на территорию Эстонии.

Мужчину тут же задержали. Им оказался 33-летний житель одной из стран Северной Африки. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был задержан еще один 24-летний североафриканец, который тоже пытался незаконно попасть из России в Эстонию. Печорский районный суд привлек нарушителя к административной ответственности в виде штрафа, и теперь он ожидает депортацию на родину в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Псковской области. Незаконное пересечение государственной границы РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.