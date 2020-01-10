В Пскове три человека получили термические ожоги на кухне, пока готовили еду

Одного пострадавшего даже пришлось госпитализировать. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 9 января им поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Инженерной. На вызов направили 11 человек из дежурного караула . Правда, пожар был потушен до прибытия пожарных.

Оказалось, что причиной возгорания стало воспламенение масла при приготовлении еды. Пострадали три человека: 44-летний мужчина был доставлен в Псковскую городскую больницу с термическими ожогами I-II степени руки и обеих ног. Две женщины 44 и 72 лет тоже получили ожоги ног, но от госпитализации отказались.

В связи с этим сотрудники МЧС напоминают псковичам, что на кухне надо быть предельно внимательными и осторожными: держать дальше от плиты полотенца, прихватки и занавески, не держать на кухне аэрозоли, для тушения пожара на кухне держать под рукой крышку, соду или огнетушитель, и ни в коем случае не поливать горящее на сковороде масло водой.