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Культура / Наследие

На раскопе улицы Поземского в Пскове археологи нашли средневековые ювелирные украшения

10 января 2020 года, 10:21

Псковские археологи и во время праздников продолжали проводить исследования на улице Леона Поземского. Специалисты обнаружили средневековые ювелирные украшения, и поделились фотографиями своих находок из раскопа в социальной сети «Инстаграм».

На раскопе улицы Поземского в Пскове археологи нашли средневековые ювелирные украшения
Средневековые украшение нашли археологи на раскопе улицы Поземского.
Фото Археологического центра Псковской области
На раскопе улицы Поземского в Пскове археологи нашли средневековые ювелирные украшения
Средневековые украшение нашли археологи на раскопе улицы Поземского.
Фото Археологического центра Псковской области
На раскопе улицы Поземского в Пскове археологи нашли средневековые ювелирные украшения
Средневековые украшение нашли археологи на раскопе улицы Поземского.
Фото Археологического центра Псковской области
На раскопе улицы Поземского в Пскове археологи нашли средневековые ювелирные украшения
Средневековые украшение нашли археологи на раскопе улицы Поземского.
Фото Археологического центра Псковской области

«Культурный слой Званицкого II раскопа (работы на нем еще продолжаются) содержит материалы от XIV до XVIIвека. Среди огромного количества разновременной керамики встречается много предметов быта, средневековые ювелирные украшения», - написали сотрудники Археологического центра Псковской области в «Инстаграме».

Напомним, что на раскопе улицы Леона Поземского археологи уже обнаружили много интересных и удивительных находок. Например, нюрнбергский жетон конца XVI - начала XVII века и крупные фрагменты средневекового горшка.

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