В Псковской области в 2019 году 300 детей отправились из детских домов в семьи

Новые семьи в прошлом году обрели более 300 юных псковичей, которые были взяты под опеку, попечительство или усыновлены.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, общее количество детей-сирот, состоящих на учете в органах опеки региона, сократилось на 5,5%.

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократился за год почти на 15%. На начало 2020 года есть информация о 196 детях, нуждающихся в семейном устройстве. В начале прошлого года таких детей было 225.

В последние году администрация области проводит большую комплексную работу органов опеки с людьми, которые хотят помочь обездоленным детям,а соцзащита своевременно выплачивает все виды материальной поддержки. Например, в конце года администрация Пскова приобрела более 60 квартир в новостройках города для сирот. СМИ также оказывают информационную поддержку, рассказывая о работе волонтеров и жизни малышей-сирот.