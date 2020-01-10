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Общество

В Псковской области в 2020 году инспекция труда проверит 137 организаций

10 января 2020 года, 09:20

 В план проверок на 2020 год, который уже согласован с прокуратурой области, вошли 137 организаций. А 31 выездных проверок запланированы с другими контролирующими органами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.

Среди проверяемых организаций в список попали четыре учреждения образования — Великолукская сельхозакадемия, профобразовательное учреждение «Псковская объединенная техническая школа», Вернявинская общеобразовательная школа в Великих Луках, псковский детсад «Улыбка». Проверка будет в четырех учреждениях здравоохранения — Псковской межрайонной больнице, Опочецкой межрайонной, Псковской областной клинической и Великолукской детской больницах. Также в списке еще шесть государственных учреждений социального обслуживания, четыре сельско-хозяйственных кооператива, потребительские общества, АО и ООО. 

План на проведения плановых проверок юридических лиц на 2020 год доступен на официальном сайте госинспекции.

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