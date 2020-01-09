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Экономика / Сельское хозяйство

Карантин из-за оспы овец и коз ввели в Порховском районе

9 января 2020 года, 17:05

Карантин ввели на территории эпизоотического очага, который расположен на территории хозяйства в селе Подоклинье Дубровенской волости Порховского района, самого населенного пункта, а также на территории угрожаемой зоны в радиусе 10 километров от Подоклинье в пределах границ ряда соседних деревень Дубровенской и Славковской волостей, сообщает pskov.ru/

Nерритория эпизоотического очага закрыта для посещений, туда пускают только специалистов госветслужбы, других специалистов, которые работают с животными и местных жителей. С территории, закрытой на карантин, запрещен ввоз и вывоз всех видов животных, вывоз кормов, молока, а также стрижка, сбор пуха, шерсти и прочие действия в отношении восприимчивых к заболеванию животных.

На территории карантинной зоны введены ограничения на проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, а также ввоз невакцинированных против оспы  животных, вывоз восприимчивых к заболеванию животных за пределы угрожаемой зоны.

Карантин вводится до истечения 21 дня после выздоровления от оспы овец и коз.


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