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Происшествия

В Псковской области на пожарах в прошлом году погибли 76 человек

9 января 2020 года, 16:13

В 2019 году на пожарах в Псковской области  погибло 76 человек, из них 3 ребенка, в результате пожаров получили травмы 66 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

 Всего в прошлом году на территории Псковской области зарегистрировано 5687 пожаров.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 4917 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 280 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 262 случая; поджоги – 133 случая; на транспорте – 63 случая; прочие причины – 32 случая.

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