В Псковском и Порховском районах во время ремонта мостов организуют временные переправы

В Порховском и Псковском районах приступили к капитальному ремонту двух мостов, сообщает pskov.ru. Один мост находится на реке Кебца на 25-ом км автомобильной дороги «Подборовье-Лопатово-Боровичи» в Псковском районе. Второй проходит через ручей на участке автомобильной дороги «Заозерье-Бродовичи-Дубье» в Порховском районе.

На ремонт моста в Псковском районе направили около 51 млн рублей, в Порховском — около 36 млн рублей. Средства выделели из регионального бюджета.

Подрядчик заменит береговые и промежуточные опоры мостов, пролетные строения сооружений и мостовые полотна, обустроит водоотводы и локальные очистные сооружения, а также проведет отсыпку и укрепление конусов. Также рабочие оборудуют лестничные сходы, подъезды, барьерные и перильные ограждения. Для безопасности движения установят знаки, организуют освещение и нанесут разметку. На время проведения дорожных работ на участках организуют временные переправы.

Работы планируют завершить до 31 августа 2020 года.