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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Самые качественные продукты в России мороженое, печенье и растительное масло

9 января 2020 года, 14:23

Роскачество назвало самые качественные российские товары. В России производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое, растительное масло и продукты из отечественных зерна и муки, пишет РБК со ссылкой на "Российскую газету". Глава Роскачества Максим Протасов накануне дал  интервью изданию. 

По словам Максима Протасова, качество мяса птицы в России выше, чем в Европе и Америке. Российское премиальное мясо поставляют даже в Латинскую Америку, а   на рынке круглого риса Россия успешно конкурирует с США.



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