Самые качественные продукты в России мороженое, печенье и растительное масло

Роскачество назвало самые качественные российские товары. В России производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое, растительное масло и продукты из отечественных зерна и муки, пишет РБК со ссылкой на "Российскую газету". Глава Роскачества Максим Протасов накануне дал интервью изданию.

По словам Максима Протасова, качество мяса птицы в России выше, чем в Европе и Америке. Российское премиальное мясо поставляют даже в Латинскую Америку, а на рынке круглого риса Россия успешно конкурирует с США.







