В этом году Рижский проспект отремонтируют от пл. Ленина до ул. Юбилейной

В этом году отремонтируют участок Рижского проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной, длина которого составляет 2,3 километра. На ремонт этого участка выделяют 94,5 млн. рублей. Заявки на аукцион можно подать до 20 января. В техзадании прописано фрезерование асфальтового покрытия, замена бордюров, тротуарной плитки и барьерного ограждения. Рабочие также должны установить тактильную плитку в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, восстановить зеленую зону и нанести дорожную разметку термопластиком.