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Общество / Здоровье

В этом году финансирование сферы здравоохранения в Псковской области вырастет на 200 млн

9 января 2020 года, 12:12

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своём Instagram, что в 2020 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» для региона вырастет с 756 млн рублей до 954 млн рублей.  308 млн рублей пойдут на создание единого цифрового контура в системе здравоохранения и ещё 301 млн рублей – на борьбу с онкологией.

Также Михаил Ведерников сообщил, что в 2019 году в Псковской области открыли 13 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

По решению президента РФ, при поддержке правительства России и в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году в Псковскую область поступило современное медицинское оборудование на сумму более 850 млн рублей. За два года в регион поставили более 90 новых карет скорой помощи, в наступившем году эту работу продолжат.

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