Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

На невельчанина за незаконный отстрел трех кабанов завели уголовное дело

9 января 2020 года, 11:46

Полицейские по «горячим следам» установили  подозреваемого в незаконной охоте на территории Невельского  района.

В полицию обратился местный охотовед с сообщением о том, что 7 января 2020 года в лесном массиве у деревни Казенные Лешни Невельского района совершен незаконный отстрел трех кабанов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

 Как выяснили полицейские незаконной охотой занимался местный  житель, 1986 года рождения. У него не было  лицензии на отстрел кабанов. Подозреваемый дал признательные показания. У браконьера изъяли охотничье ружье, гладкоствольный карабин и патроны. Обнаружены также три кабаньи туши. Причиненный ущерб устанавливается.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации.  Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На новогодних каникулах 17 тысяч человек побывали в Изборске
Карантин из-за оспы овец и коз ввели в Порховском районе
В Псковской области на пожарах в прошлом году погибли 76 человек
В Псковском и Порховском районах во время ремонта мостов организуют временные переправы
Самые качественные продукты в России мороженое, печенье и растительное масло
В этом году Рижский проспект отремонтируют от пл. Ленина до ул. Юбилейной
В 2020 году в Псковской области размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала составляет 11057 рублей
В этом году финансирование сферы здравоохранения в Псковской области вырастет на 200 млн
В Псковской области в прошлом году открыли 13 новых модульных ФАПов

Комментарии

Авторизация
No comments
Детский гоп-стоп в Любятово

Происшествия
16 декабря 13:49

Детский гоп-стоп в Любятово

Шайка подростков держала в страхе Любятово, у детей отбирали деньги и телефоны, а одного школьника-спортсмена избили так, что потребовалась операция

Щас как рванет!

Происшествия
13 декабря 13:38

Щас как рванет!

Чтобы не было мучительно больно: в МЧС рассказали, как правильно покупать новогоднюю пиротехнику
Ночевал в машине с двумя кошками

Происшествия
28 ноября 16:49

Ночевал в машине с двумя кошками

Из дома на Розы Люксембург во время пожара едва спаслась переехавшая из Донбасса семья, а спасатели вытащили семь газовых баллонов, предотвратив взрыв (ФОТО)