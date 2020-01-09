На невельчанина за незаконный отстрел трех кабанов завели уголовное дело

Полицейские по «горячим следам» установили подозреваемого в незаконной охоте на территории Невельского района.

В полицию обратился местный охотовед с сообщением о том, что 7 января 2020 года в лесном массиве у деревни Казенные Лешни Невельского района совершен незаконный отстрел трех кабанов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Как выяснили полицейские незаконной охотой занимался местный житель, 1986 года рождения. У него не было лицензии на отстрел кабанов. Подозреваемый дал признательные показания. У браконьера изъяли охотничье ружье, гладкоствольный карабин и патроны. Обнаружены также три кабаньи туши. Причиненный ущерб устанавливается.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.